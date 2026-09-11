Лосось-призрак обнаружен на рыбном предприятии Орловской области

В ООО «Эко Море», что в городе Орле, появилась кета «из воздуха». Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в документах предприятия «Эко Море», загруженных в систему «ВетИС» — «Меркурий», в качестве готовой продукции увидели кусковую дальневосточную кету.