посетили мемориальный комплекс´ Тростенец´.

10 ноября 2023 года обучающиеся УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´ совместно с преподавателями Витковской Светланой Викторовной и Кондратьевой Людмилой Николаевной, туристической компанией ´Визит-тур´ совершили экскурсию в город-герой Минск.
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