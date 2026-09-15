Медколледж Южной Осетии получил 1,4 единицы учебного оборудования и инвентаря от России

В Цхинвальском медицинском училище им. В.Н. Карсанова (Республика Южная Осетия) 15 сентября состоялась торжественная церемония передачи учебного оборудования и инвентаря от Российской Федерации.
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