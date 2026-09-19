Ученые создали ДНК-компьютер, который выполняет вычисления без электричества

100-битные вычисления в пробирке Исследователи из Университета Мейнута в Ирландии разработали необычный молекулярный компьютер, в котором роль транзисторов выполняют молекулы ДНК.
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