❗️В районе Севастополя военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен 1 БЭК Губернатор города Михаил Развожаев.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️В районе Севастополя военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен 1 БЭК Губернатор города Михаил Развожаев.