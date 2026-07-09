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Член совета директоров «Индепендьенте»: «Мы ждем, когда Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака»

Член совета директоров «Индепендьенте»: «Мы ждем, когда Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака»

Член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико ответил на вопрос об актуальности потенциального трансфера полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в его команду.

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