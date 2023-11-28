Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

56 подписчиков

«На пороге создания своей собственной семьи», – жена Александра Малинина заявила о скорых свадьбах детей-двойняшек

«На пороге создания своей собственной семьи», – жена Александра Малинина заявила о скорых свадьбах детей-двойняшек

На днях детям Александра и Эммы Малининых исполнилось по 23 года. Мама трогательно поздравила Устинью и Фрола с днем рождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх