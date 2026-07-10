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Мосгорсуд отказался признать украинку Коваленко дочерью экс-командира «Вагнера» Уткина

Мосгорсуд отказался признать украинку Коваленко дочерью экс-командира «Вагнера» Уткина

Суд в Москве отказал уроженке Украины Анне Коваленко в установлении факта отцовства погибшего командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина и признании за ней права на наследство, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении агентства.

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