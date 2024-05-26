Создан VR-тренажер для лучевой терапии. Его разработали ученые ТПУ

Ученые ТПУ создали отечественный VR-тренажер для подготовки специалистов в области контактной лучевой терапииУченые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали отечественный VR-тренажер для проведения брахитерапии — это программное обеспечение, которое имитирует процедуры контактной лучевой терапии.
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