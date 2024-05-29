Давно пора! Киркоров устроил праздник а честь развода Пугачевой

Ох уж интересные все эти люди, называемые звёздами! В то время, как огромное количество людей избегает разводов и старается до последнего сохранить отношения, чтобы не переживать масштабный конфликт, разрывающий сердце на части, Алла Борисовна и Филипп Киркоров в свое время спокойно пришли к этому решению.