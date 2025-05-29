В Московском зоопарке вылупился редкий птенец черношейного лебедя

В Московском зоопарке на свет появился птенец редкого черношейного лебедя из Красной книги. Присмотр за малышом осуществляет пара взрослых лебедей, заботливо ухаживающая за своим потомством в павильоне "Птицы и бабочки".
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