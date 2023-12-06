В США предъявили обвинения пилоту, пытавшемуся отключить двигатели в полете

Пилота авиакомпании Alaska Airlines Джозефа Эмерсона, который якобы пытался заглушить двигатели самолета в полете, находясь не при исполнении служебных обязанностей, обвинили в создании угрозы воздушному судну и жизни более восьми десятков человек, сообщает CNN.