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В США предъявили обвинения пилоту, пытавшемуся отключить двигатели в полете

В США предъявили обвинения пилоту, пытавшемуся отключить двигатели в полете

Пилота авиакомпании Alaska Airlines Джозефа Эмерсона, который якобы пытался заглушить двигатели самолета в полете, находясь не при исполнении служебных обязанностей, обвинили в создании угрозы воздушному судну и жизни более восьми десятков человек, сообщает CNN.

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