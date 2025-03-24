Врачи стали самыми дефицитными специалистами в Приангарье

Анализ рынка труда Иркутской области, проведенный hh.ru в феврале-марте 2025 года, выявил снижение спроса на персонал на 14% при одновременном росте активности соискателей на 41%, что обеспечило относительную стабильность рынка труда с 5,4 резюме на вакансию.