Сакс: если Украина не будет согласна на мир, то останется без Одессы и всего черноморского побережья

Глава Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс заявил, что Украина может потерять всё черноморское побережье, включая Одессу, и будет разгромлена, если сейчас не согласится на мир.
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