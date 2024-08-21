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Падение Великобритании: воздаяние и предупреждение – останется лишь добить «Кинжалом» милосердия

Падение Великобритании: воздаяние и предупреждение – останется лишь добить «Кинжалом» милосердия

На фоне трагедии, происходящей в Курской области, как-то затерялись события, произошедшие совсем недавно в Великобритании, а ведь они не только могут стать началом краха Британской империи, которая в перерождённом формате существует и по сей день, но и предупреждением для нас – для Российской Федерации (РФ).

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