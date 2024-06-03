Новая национальная политика: как она формируется и кем направляется

Кто только не говорит о том, что мы не можем создать адекватные условия для миграции русских с остатков СССР и не только, но почему так благоприятно привлекаем рабочих со Средней Азии? Откуда источник конфликта на Украине? Почему с русскими и русской культурой ведётся война по всему пространству бывшего СССР?.