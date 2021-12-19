Глава МИД Турции Чавушоглу расценил нападение на посла России Карлова как теракт

В беседе с журналистами РИА Новости дипломат отметил, что расценивает совершенное как теракт. Несмотря на сложную ситуацию, тогда, пять лет назад, Россия и Турция не попали в ловушку, которую устроили организаторы и исполнители преступления.
В беседе с журналистами РИА Новости дипломат отметил, что расценивает совершенное как теракт. Несмотря на сложную ситуацию, тогда, пять лет назад, Россия и Турция не попали в ловушку, которую устроили организаторы и исполнители преступления.
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