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Глава МИД Турции Чавушоглу расценил нападение на посла России Карлова как теракт

Глава МИД Турции Чавушоглу расценил нападение на посла России Карлова как теракт

В беседе с журналистами РИА Новости дипломат отметил, что расценивает совершенное как теракт. Несмотря на сложную ситуацию, тогда, пять лет назад, Россия и Турция не попали в ловушку, которую устроили организаторы и исполнители преступления.

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