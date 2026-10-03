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Тренер Благоевич рассказал, как «Акрон» будет изучать игру «Ростова»

Тренер Благоевич рассказал, как «Акрон» будет изучать игру «Ростова»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич рассказал, что смена наставника у «Ростова» усложняет подготовку к предстоящему матчу, поэтому тольяттинской команде необходимо быть готовой к разным сценариям игры.

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