Чонгук не хотел, чтобы АРМИ знали о его разговоре с Ви: «Об этом даже вслух говорить не стоит»

BTS — это ребята, которые подвергаются публичному образу жизни. Парням приходится постоянно быть на глазах общества, из-за чего они не могут нормально поговорить друг с другом или скрыть какие-то моменты, которые должны были остаться за кадром.
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