Эксперты: Жители Новосибирской области активно голосуют с помощью ДЭГ

Как рассказал руководитель областного Штаба общественного наблюдения Роман Бубенов, на середину дня 17 марта в регионе проголосовало уже свыше 91 процента из тех, кто выбрал дистанционную форму голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии