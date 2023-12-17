Самый неизвестный советский «вождь»: почему Василий Кузнецов 3 раза был главой СССР

В истории России есть ряд правителей, имена которых блекнут в окружении других глав государств. Некое время страной формально правил чингзид Симеон Бекбулатович, поставленный на марионеточное правление Иваном Грозным, о котором, в целом, еще хоть как-то помнят.
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