Политнавигатор Навальнисты и прочие беглые либералы третью неделю раздувают панику по поводу «исчезновения» блогера-террориста Алексея Навального.
Беглая оппозиция ждёт, когда Навальный пойдёт по воде, изображая Христа
Комментарии
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Александр Николаевич
Концовка великолепная! Кусачки для исправления прикуса, вместо анестезии...!!! НО!!! Как могла мелкая шавка по кличке "Птица Певчая" вместе в МИ6 и сучкой Меркелем, как голуби на Плющихе - Н А С Р А Т Ь на плешки нашим контр и просто разведчикам и вывести ЭТОГО урода на ВОЕННОМ самолете из самого центра СИБИРИ!!!??? КТО наказан!? (беру слова в зад-возможно это была контригра? возможно мы выиграли!??)
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15 час.
Александр Николаевич
НЕТ! Вы не правы!!! А на ком МИ6 будет разыгрвать такие детективы!?? СкриПАЛИ очевидно уже ПАЛИ смертью под...в и пре...ЛЕЙ! Этого подонка нужно беречь за СЕМЬЮ ЗАМКАМИ, чтобы лишить англоскунсов премиального мороженого!
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15 час.
Людмила Лиханова
Нам глубоко наплевать на этого предателя-либераста. Ну а его подвижникам нужно не гранты осваивать, а головы включать...ведь они все под наблюдением и шаг влево-шаг вправо и вперед к их обожаемому анальному
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11 час.
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