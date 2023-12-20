Беглая оппозиция ждёт, когда Навальный пойдёт по воде, изображая Христа

Александр Николаевич Концовка великолепная! Кусачки для исправления прикуса, вместо анестезии...!!! НО!!! Как могла мелкая шавка по кличке "Птица Певчая" вместе в МИ6 и сучкой Меркелем, как голуби на Плющихе - Н А С Р А Т Ь на плешки нашим контр и просто разведчикам и вывести ЭТОГО урода на ВОЕННОМ самолете из самого центра СИБИРИ!!!??? КТО наказан!? (беру слова в зад-возможно это была контригра? возможно мы выиграли!??)

Александр Николаевич НЕТ! Вы не правы!!! А на ком МИ6 будет разыгрвать такие детективы!?? СкриПАЛИ очевидно уже ПАЛИ смертью под...в и пре...ЛЕЙ! Этого подонка нужно беречь за СЕМЬЮ ЗАМКАМИ, чтобы лишить англоскунсов премиального мороженого!