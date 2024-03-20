Вице-мэр Ракова рассказала о появлении расписания контрольных работ в «Дневнике МЭШ»

В МЭШ появятся даты и темы контрольных работ Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что пользователи дневника «Московской электронной школы» (МЭШ) теперь смогут увидеть дату и тему контрольных работ.