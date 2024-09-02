Нижегородские волонтёры собирают школьные принадлежности для детей, эвакуированных с территории Донбасса

Нижегородские волонтёры организовали сбор учебных принадлежностей и школьной формы для эвакуированных детей из Донецкой и Луганской народных республик, проживающих в пунктах временного размещения Нижегородской области.
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