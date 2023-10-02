В Твери иномарка сбила женщину

Сегодня, 2 октября, в Твери произошла авария с участием пешехода. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 45-летний водитель «Киа» наехал на 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по линии тротуар а в районе дома №89 по улице Розы Люксембург.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии