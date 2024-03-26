В Астраханской области дорожный сезон собираются начать с ямочного ремонта

А в двух районах региона – с установки нового пластика на пешеходных переходах. С началом дорожного сезона в Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» планирует провести ямочный ремонт, обновить дорожную разметку и помыть все остановки и ограждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии