В Астраханской области дорожный сезон собираются начать с ямочного ремонта

А в двух районах региона – с установки нового пластика на пешеходных переходах. С началом дорожного сезона в Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» планирует провести ямочный ремонт, обновить дорожную разметку и помыть все остановки и ограждения.