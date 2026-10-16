После вмешательства прокуратуры Дзержинского района Перми компания полностью рассчиталась с 70 сотрудниками, которым не платили с ноября 2025 года по июнь 2026-го.
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