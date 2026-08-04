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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трусова заявлена в шоу Авербуха 5 сентября. Ранее сообщалось, что в начале сентября она планирует выступить на турнире в Японии

Фигуристка Александра Трусова заявлена в шоу Ильи Авербуха , которое пройдет в Краснодаре 5 сентября.

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