Мюнхенская «Бавария» устроила настоящую голевую феерию в домашнем матче против «РБ Лейпциг». Команда Венсана Компани разгромила одного из серьёзных конкурентов со счётом 6:1, причём главным героем встречи неожиданно оказался не Гарри Кейн, проводивший свой сотый матч в Бундеслиге, а колумбийский нападающий Луис Диас.