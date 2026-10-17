Мюнхенская «Бавария» устроила настоящую голевую феерию в домашнем матче против «РБ Лейпциг». Команда Венсана Компани разгромила одного из серьёзных конкурентов со счётом 6:1, причём главным героем встречи неожиданно оказался не Гарри Кейн, проводивший свой сотый матч в Бундеслиге, а колумбийский нападающий Луис Диас.
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