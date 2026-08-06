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Риелторы отказались брать полную ответственность за сделки с недвижимостью

Риелторы отказались брать полную ответственность за сделки с недвижимостью

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Российские риелторы выступили против инициативы силовиков возложить на них полную ответственность за юридическую чистоту сделок и обязать их возвращать клиентам комиссию, если суд признает покупку недействительной.

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