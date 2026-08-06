Риелторы отказались брать полную ответственность за сделки с недвижимостью

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Российские риелторы выступили против инициативы силовиков возложить на них полную ответственность за юридическую чистоту сделок и обязать их возвращать клиентам комиссию, если суд признает покупку недействительной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии