«Дни.ру»: йога помогает снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и самоконтроль

Во время сильных психологических нагрузок психологи рекомендуют обратить внимание на занятия йогой. По словам специалистов, йога — это целая философия, помогающая не просто привести тело в тонус, но снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и самоконтроль.
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