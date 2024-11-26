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«Внезапно умрет»: эксперты спрогнозировали судьбу Зеленского после «Орешника»

«Внезапно умрет»: эксперты спрогнозировали судьбу Зеленского после «Орешника»

Испытания по реальной цели новейшей российской нестратегической ракеты «Орешник» (видео огненных стрел по заводу «Южмаш» — хит Сети) и стратегические заявления Владимира Путина почему-то очень встревожили просроченного украинского президента.

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