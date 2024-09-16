Как повышение «ключа» повлияет на экономику, россияне снова берут ипотеку. Обзор Банки.ру

Эксперты оценили влияние на экономику от повышения ключевой ставки, рассказывают «Ведомости». Совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19% и допустил, что на заседании в октябре может увеличить ее снова.