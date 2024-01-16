Врач Колода: активный посленовогодний досуг повышает вероятность зачатия

Активный послепраздничный досуг, например катание на коньках или лыжах, положительно влияет и на наступление спонтанной беременности, и на эффективность программ вспомогательных репродуктивных технологий, об этом "Газете.
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