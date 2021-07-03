России предлагают ввести "налог на нормальность": платить придется много

В нашей стране сексуально-экономический скандал. Сеть супермаркетов "ВкусВилл" выпустила рекламную статью "Рецепты семейного счастья", в которой в список счастливых семей эффектно внесла передовую гомосексуальную коммуну полиаморных веганов.