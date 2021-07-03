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России предлагают ввести "налог на нормальность": платить придется много

России предлагают ввести "налог на нормальность": платить придется много

В нашей стране сексуально-экономический скандал. Сеть супермаркетов "ВкусВилл" выпустила рекламную статью "Рецепты семейного счастья", в которой в список счастливых семей эффектно внесла передовую гомосексуальную коммуну полиаморных веганов.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Конфисковать всю торговую сеть за пропаганду ЛГБТ другие пусть подумают....
Владимир Безбадченко
в стране безумия власти уроды считаются нормальными, мелочи вроде но вас сделают "нормальным"! A вот конкуренты этот момент могут обыграть в свою пользу! "Он ходит в "ВкусВилл", как ты с ним можешь рассчитывать на уважение колег?"
Boris Janovsky
Статья заменена извинениями. https://vkusvill.ru/articles/retsepty-semeynogo-schastya.html Чего-то, по мелочи, добиться пока можно.

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