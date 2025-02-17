Вероятность извержения вулкана на Аляске вызывает беспокойство у учёных

Ученые предупреждают о 50% вероятности извержения крупного вулкана на Аляске в ближайшее время. Стратовулкан Маунт-Спёрр, расположенный в 124 км от Анкориджа (США) — крупнейшего города штата с населением почти 300 000 человек, вызывает особую тревогу.