Хинштейн рассказал о работе над проблемами жителей в Курской области

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что у него очень трепетное отношение к той земле, где ему предстоит работать, он получил уже большое количество обращений от курян, но все проблемы жителей Курской области не получится решить одномоментно, во все нужно погрузиться и разобраться.