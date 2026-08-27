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Царьград

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«Медийный эффект»: Захарова ответила на заявление Буданова* о кулуарных контактах с Москвой

«Медийный эффект»: Захарова ответила на заявление Буданова* о кулуарных контактах с Москвой

МИД России не подтвердил контакты с офисом Зеленского.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения украинской стороны о якобы имевших место непубличных контактах между представителями офиса президента Владимира Зеленского и российскими официальными лицами.

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