«Медийный эффект»: Захарова ответила на заявление Буданова* о кулуарных контактах с Москвой

МИД России не подтвердил контакты с офисом Зеленского.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения украинской стороны о якобы имевших место непубличных контактах между представителями офиса президента Владимира Зеленского и российскими официальными лицами.
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