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Производство рыборазводного предприятия СХПК «Лидовский» выросло в два раза с господдержкой

Производство рыборазводного предприятия СХПК «Лидовский» выросло в два раза с господдержкой

Сельхозкооператив «Лидовский» уже 13 лет занимается воспроизводством кеты в Приморье. Каких результатов удалось достичь первому в Приморье предприятию подобного рода и какую роль в этом сыграло государство — рассказал директор СХПК «Лидовский» Максим Мельников.

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