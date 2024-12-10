Производство рыборазводного предприятия СХПК «Лидовский» выросло в два раза с господдержкой

Сельхозкооператив «Лидовский» уже 13 лет занимается воспроизводством кеты в Приморье. Каких результатов удалось достичь первому в Приморье предприятию подобного рода и какую роль в этом сыграло государство — рассказал директор СХПК «Лидовский» Максим Мельников.
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