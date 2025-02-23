23 февраля: праздник мужества, силы и защиты

Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже нашей безопасности, кто готов прийти на помощь в трудный момент и кто ежедневно проявляет силу духа и ответственность — на службе, в семье, на работе и в жизни.
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