Командир бригады «Восток» рассказал о возможных последствиях вывода войск из Херсона

В результате отвода российских войск с правого берега реки Днепр, включая областной центр Херсон, освободится крупная по численности группировка вооруженных сил Украины (ВСУ).
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