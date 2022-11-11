Военное обозрение

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Командир бригады «Восток» рассказал о возможных последствиях вывода войск из Херсона

Командир бригады «Восток» рассказал о возможных последствиях вывода войск из Херсона

В результате отвода российских войск с правого берега реки Днепр, включая областной центр Херсон, освободится крупная по численности группировка вооруженных сил Украины (ВСУ).

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