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Царьград

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Яремчук на форуме оценил перспективу производства овощей на Чукотке

Яремчук на форуме оценил перспективу производства овощей на Чукотке

На Восточном экономическом форуме Антон Яремчук обозначил производство овощей как перспективное для Чукотки, подчеркнув значимость туризма и необходимость развития логистики.

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