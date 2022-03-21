Российский суд признал Meta экстремистской организацией

Российский суд решил судьбу Instagram (12+), Facebook (12+) и мессенджера What"s App (12+). Компания-владелец этих площадок признана экстремистской, а значит, ее использование отныне под запретом.
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