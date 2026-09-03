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Пашинян переложил на Москву решение о российской военной базе в Армении

Пашинян переложил на Москву решение о российской военной базе в Армении

Вернувшись с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Бишкеке, премьер-министр Армении выступил с пламенной речью по итогам визита в столицу Кыргызской Республики.

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Svetlana Kuzmina

"...Но если они выразят желание остаться, мы готовы обсудить и этот вопрос."                                                                                                    Могу себе представить, что потребует Пашинян за желание российских войск остаться. А может - ну их, к такой-то матери? Хотят быть второй Украиной - желаю удачи.