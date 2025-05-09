Ветераны МИД: поддержка и участие в мероприятиях ко Дню Победы

Пятнадцать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла среди бывших русских дипломатов участвуют в просветительских мероприятиях и получают поддержку от Фонда ветеранов дипломатической службы.
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