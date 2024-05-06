Недовольство в Госдуме: россияне платят за свет в пять раз больше финнов

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев выразил недовольство из-за значительной разницы в тарифах за электроэнергию между Россией и Финляндией, называя это издевательством.
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