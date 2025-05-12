«Золотая» мэрия: что нашло следствие в деле Копайгородского?

По данным следствия, коррупционная схема действовала в течение почти двух лет. Напомним, что в отношении Копайгородского возбуждено уголовное дело по статье, касающейся присвоения или растраты средств в особо крупном размере.
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