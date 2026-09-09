Армия России уничтожила склад дронов и логистические центры с грузами для ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские войска нанесли удар по ряду объектов украинских боевиков, среди которых склад беспилотников на территории "Конвейрмаша".
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