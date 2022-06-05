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Часть россиян получит выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

Часть россиян получит выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

федеральное агентство новостей Россияне, осуществляющие уход за инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы, могут рассчитывать на получение от Пенсионного фонда (ПФР) новой ежемесячной выплаты с июня, пишет «ФедералПресс».

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