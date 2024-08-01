Во Франции раскрыли, почему Зеленский хочет переговоров

Владимир Зеленский стал чаще говорить о возможности переговоров с Россией, поскольку население Украины и военнослужащие этой страны устали от боевых действий, заявила журналистка LCI Шарлин Юрель, побывавшая в республике.
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